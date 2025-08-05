Врач объяснила, почему нельзя сидеть «нога на ногу»

Привычка сидеть в позе «нога на ногу» со временем может нанести серьезный вред здоровью и привести к целому ряду заболеваний. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова.



В частности, как рассказала специалист, это приводит к изменению положения оси позвоночника по отношению к костям таза, что увеличивает нагрузку на мышцы спины и может стать причиной болей в спине, усилению сколиоза, ухудшению состояния межпозвоночных дисков, появлению и прогрессированию межпозвоночных грыж, протрузий.

«При длительном нахождении в позе «нога на ногу» ухудшается венозный кровоток в ногах, кровь застаивается, кровоснабжение нижних конечностей нарушается. Это приводит к отекам, онемению и болям в нижних конечностях. Все это может стать причиной ряда заболеваний, таких как варикозная болезнь и тромбоз вен нижних конечностей», — добавила Толстова.

Кроме того, по ее словам, нарушается кровообращение и кровоснабжение органов малого таза, что в дальнейшем грозит развитием гинекологических заболеваний у женщин и снижением репродуктивной функции. В то же время ухудшение кровоснабжения органов малого таза у мужчин может привести к нарушениям в репродуктивной сфере и значительно увеличить риск развития заболеваний простаты.

«Частое и продолжительное пребывание в позе «нога на ногу» ведет к повышению артериального давления, что в свою очередь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и, как следствие, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — продолжила терапевт.

В несколько раз увеличивается травмирующая нагрузка на коленные и тазобедренные суставы. А при длительном нахождении в данной позе даже возможно поражение малоберцового нерва вследствие нарушения кровообращения. Это может привести к появлению ощущения покалывания и онемения ног, а также боли в стопе и слабости в мышцах стопы.

Чтобы сохранить здоровье и избежать данных проблем, врач советует соблюдать режим труда и отдыха. При сидячей работе и длительном нахождении за рабочим столом или компьютером следует делать кратковременный перерыв через каждые 15-30 минут и выполнять минимальные упражнения на растяжку мышц ног, спины и шеи. Очень важно организовать удобное и эффективное рабочее место, отрегулировать высоту стола, кресла, правильно установить компьютер на рабочий стол, отрегулировать степень освещения рабочей поверхности стола и помещения в целом.

«Рекомендуется ежедневно проводить небольшой комплекс упражнений: утром на растяжку, вечером на расслабление; больше двигаться в течение дня, уделять особое внимание прогулкам на свежем воздухе; своевременно обращать внимание на минимальные сбои в организме и регулярно посещать врачей-специалистов в профилактических целях для предупреждения развития возможных заболеваний», — добавила Толстова.

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