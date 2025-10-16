На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт перечислила случаи, когда можно уволиться без двухнедельной отработки

Специалист Ганькина: в некоторых случаях при увольнении отработка не требуется
true
true
true
close
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

По российскому Трудовому кодексу работники обязаны предупредить руководителя об увольнении не позднее, чем за две недели, однако в некоторых случаях у граждан есть право уйти с работы без двухнедельной отработки. Об этом в беседе с RT сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По словам эксперта, законодательство предусматривает конкретные ситуации, когда сотрудник освобождается от отработки вне зависимости от согласия работодателя.

«Это касается работников, принятых на работу впервые, а также случаев, если при увольнении речь идет о приеме на очное обучение в вуз, призыве в армию, выходе на пенсию и других уважительных причинах», — перечислила эксперт.

При этом она подчеркнула, что одно лишь нежелание работника отрабатывать не является основанием для освобождения от этой обязанности, так как без предусмотренных законом условий отсутствие отработки должно быть согласовано начальством. В противном случае работодатель вправе потребовать от сотрудника компенсировать срочное увольнение, хотя на практике такое случается нечасто – обычно стороны приходят к общему решению, заключила Ганькина.

До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что если компания решает уволить сотрудника за нарушение – прогул или раскрытие коммерческой тайны, либо из-за сокращения штата, то она обязана следовать действующим нормам. То есть сама процедура увольнения имеет строгую последовательность и четко установленные сроки согласно Трудовому кодексу. При их нарушении работодателю грозит штраф, а само увольнение можно оспорить в суде, при этом работник будет иметь право на денежную компенсацию издержек и вынужденных прогулов, а также морального вреда.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин увольнялся с работы из-за выгорания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами