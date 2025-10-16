Эксперт перечислила случаи, когда можно уволиться без двухнедельной отработки

По российскому Трудовому кодексу работники обязаны предупредить руководителя об увольнении не позднее, чем за две недели, однако в некоторых случаях у граждан есть право уйти с работы без двухнедельной отработки. Об этом в беседе с RT сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По словам эксперта, законодательство предусматривает конкретные ситуации, когда сотрудник освобождается от отработки вне зависимости от согласия работодателя.

«Это касается работников, принятых на работу впервые, а также случаев, если при увольнении речь идет о приеме на очное обучение в вуз, призыве в армию, выходе на пенсию и других уважительных причинах», — перечислила эксперт.

При этом она подчеркнула, что одно лишь нежелание работника отрабатывать не является основанием для освобождения от этой обязанности, так как без предусмотренных законом условий отсутствие отработки должно быть согласовано начальством. В противном случае работодатель вправе потребовать от сотрудника компенсировать срочное увольнение, хотя на практике такое случается нечасто – обычно стороны приходят к общему решению, заключила Ганькина.

До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что если компания решает уволить сотрудника за нарушение – прогул или раскрытие коммерческой тайны, либо из-за сокращения штата, то она обязана следовать действующим нормам. То есть сама процедура увольнения имеет строгую последовательность и четко установленные сроки согласно Трудовому кодексу. При их нарушении работодателю грозит штраф, а само увольнение можно оспорить в суде, при этом работник будет иметь право на денежную компенсацию издержек и вынужденных прогулов, а также морального вреда.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин увольнялся с работы из-за выгорания.