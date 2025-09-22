Эксперт объяснила, как уволиться с работы за один день

В России процедура увольнения имеет строгую последовательность и четко установленные сроки согласно Трудовому кодексу. При этом у сотрудников есть возможность воспользоваться правом увольнения одним днем, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Отметим, что на российском рынке появилась новая тенденция – запрос на паузу в карьере. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования Российской школы управления, запросы на перерыв чаще всего связаны с необходимостью подумать над важными карьерными решениями — например, значимым повышением или релокацией. При этом подчеркивается, что пауза в карьере не должна становиться препятствием для кандидата при устройстве на работу в случае, если она не была слишком продолжительной. Если же перерыв слишком долгий, адаптация к новым реалиям бизнеса может быть затруднена, предупреждают эксперты.

Что касается увольнения, то ТК РФ предусматривает правила процедуры, которые призваны защитить их права, напомнила Санина. Так, например, если компания решает уволить сотрудника за нарушение – прогул или раскрытие коммерческой тайны, либо из-за сокращения штата, то она обязана следовать действующим нормам. При их нарушении работодателю грозит штраф, а само увольнение можно оспорить в суде, при этом работник будет иметь право на денежную компенсацию издержек и вынужденных прогулов, а также морального вреда, отметила специалист.

В то же время сам сотрудник имеет право уволиться одним днем при определенных условиях – например, если у него есть на это уважительная причина, в числе которых может быть учеба и прочие.

«Это возможно по соглашению сторон при подаче заявления об увольнении по собственному желанию (с согласия работодателя), а также для пенсионеров, работников с уважительными причинами (например, поступление в вуз) и сотрудников, чьи трудовые права были нарушены (при наличии подтверждающих документов)», — пояснила эксперт.

Как сообщал до этого глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, россияне при желании могут уволиться без отработки двух недель, которые предусмотрены правилами Трудового кодекса России. Так, например, сотрудник может уйти в отпуск – в этом случае датой последнего дня его работы станет последний день отдыха. Также уполномоченный орган может установить нарушение норм трудового законодательства, условий трудового договора или локальных нормативных актов. В этом случае сотрудник тоже имеет право уволиться одним днем.

