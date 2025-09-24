Каждый второй россиянин увольнялся с работы из-за выгорания

Больше половины (53%) россиян признали, что постоянно сталкиваются на работе с выгоранием. При этом у многих (более 35%) это состояние длится на протяжении нескольких лет.

Об этом свидетельствуют данные исследования сервисов «Ясно» и Эйч. С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Главными причинами выгорания россияне считают чрезмерную нагрузку, отсутствие перспектив в карьере и конфликты в коллективе. При этом опрос также показал, что существенное влияние на развитие выгорания оказывают такие причины, как отсутствие признания и поддержки и нарушение баланса между работой и личной жизнью, а также неопределенность в развитии.

Больше всего подвержены выгоранию те сотрудники, работа которых требует постоянной вовлеченности и быстрых результатов. Еще одним важным фактором также оказалась повышенная ответственность.

Самая частая реакция россиян на выгорание — мысли о смене работы, причем каждый второй (50%) воплощал это в жизнь. В исследовании такие высокие показатели объясняются тем, что большинству россиян нужно время на восстановление, которое они не могут получить на работе.

Чтобы справиться с выгоранием, россияне хотят гибкий график, психологическую поддержку и дополнительные выходные. Многие справляются и сами: берут отпуск, больше общаются с друзьями и занимаются хобби. Самым эффективным способом борьбы с выгоранием россияне считают смену фокуса с работы на другие сферы жизни.

