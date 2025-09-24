На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Каждый второй россиянин увольнялся с работы из-за выгорания

Больше половины россиян регулярно сталкиваются с выгоранием на работе
true
true
true
close
Altitude Visual/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины (53%) россиян признали, что постоянно сталкиваются на работе с выгоранием. При этом у многих (более 35%) это состояние длится на протяжении нескольких лет.

Об этом свидетельствуют данные исследования сервисов «Ясно» и Эйч. С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Главными причинами выгорания россияне считают чрезмерную нагрузку, отсутствие перспектив в карьере и конфликты в коллективе. При этом опрос также показал, что существенное влияние на развитие выгорания оказывают такие причины, как отсутствие признания и поддержки и нарушение баланса между работой и личной жизнью, а также неопределенность в развитии.

Больше всего подвержены выгоранию те сотрудники, работа которых требует постоянной вовлеченности и быстрых результатов. Еще одним важным фактором также оказалась повышенная ответственность.

Самая частая реакция россиян на выгорание — мысли о смене работы, причем каждый второй (50%) воплощал это в жизнь. В исследовании такие высокие показатели объясняются тем, что большинству россиян нужно время на восстановление, которое они не могут получить на работе.

Чтобы справиться с выгоранием, россияне хотят гибкий график, психологическую поддержку и дополнительные выходные. Многие справляются и сами: берут отпуск, больше общаются с друзьями и занимаются хобби. Самым эффективным способом борьбы с выгоранием россияне считают смену фокуса с работы на другие сферы жизни.

Ранее россиян предупредили о ранних признаках выгорания и депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами