РИА: экс-секретарь СНБО Украины причастен к поджогу Дома профсоюзов в Одессе

РИА: причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе могут ликвидировать
Александр Полищук/РИА Новости

Не все исполнители поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году доживут до начала расследования обстоятельств произошедшего. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на неназванную жительницу Одессы.

По ее словам, ликвидированный в августе экс-секретарь СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий является одним из исполнителей.

«Я так думаю, что когда придет время и можно будет по закону все это расследовать, то многих исполнителей уже не будет в живых», — сказала собеседница агентства.

Пожар в Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 года в результате столкновений проукраинских и пророссийски настроенных граждан после отстранения президента Виктора Януковича от власти. Уличные стычки в центре города постепенно переросли в настоящий бой у Дома профсоюзов, который закончился сожжением здания вместе с людьми внутри. Полиция и пожарные отреагировали несвоевременно, а последующие расследования и судебные процессы не дали результата.

В марте 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в бездействии во время пожара. ЕСПЧ указал, что власти Украины тогда не предприняли всех необходимых мер для предотвращения насилия, его прекращения после начала и организации своевременной помощи пострадавшим. В пресс-релизе суда также отмечается, что украинское руководство не провело надлежащего расследования.

Ранее экс-депутат объяснил, зачем нужно решение ЕСПЧ по поджогу Дома профсоюзов в Одессе.

