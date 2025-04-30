Экс-депутат Албу: решение ЕСПЧ по поджогу в Одессе нужно для давления на Украину

Европе нужно решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно поджога Дома профсоюзов в Одессе, чтобы получить еще один инструмент давления на Украину. Об этом заявил депутат одесского областного совета шестого созыва (2010–2014 годы) Алексей Албу в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет РИА Новости.

«Европа хочет получить лишь еще один инструмент давления на украинские власти», — подчеркнул он.

По словам экс-депутата, если власти Украины начнут «выходить из повиновения», то, вероятно, будут приняты и другие решения не в их пользу.

Албу выразил уверенность, что в Европе знают, что на самом деле происходило в тот день в Доме профсоюзов в Одессе.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов, в котором находились местные жители. Эти события вызвали широкий резонанс в мире и породили множество призывов к расследованию трагедии, в том числе со стороны ООН. На Украине события объясняли провокацией «пророссийских сил» в отношении якобы мирного шествия сторонников «евромайдана».

13 марта 2025 года ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии, которое привело к непринятию мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе. Суд единогласно установил нарушение второй статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь.

Ранее в Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе.