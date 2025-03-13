ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии при пожаре в Одессе 2 мая 2014 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в бездействии, которое привело к непринятию мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

Суд единогласно установил нарушение второй статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь. ЕСПЧ указал, что власти Украины тогда не предприняли всех необходимых мер для предотвращения насилия, его прекращения после начала и организации своевременной помощи пострадавшим. В пресс-релизе суда также отмечается, что украинское руководство не провело надлежащего расследования событий в Одессе.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов, в котором находились местные жители. По официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

События десятилетней давности вызвали широкий резонанс в мире и породили множество призывов к расследованию трагедии, в том числе со стороны ООН. На Украине события объясняли провокацией «пророссийских сил» в отношении якобы мирного шествия сторонников «евромайдана».

Ранее в России отреагировали на признание ЕСПЧ законным запрет георгиевской ленты на Украине.