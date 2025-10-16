На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснила, как в начале ноября отдохнуть восемь дней вместо трех

Юрист Санина: если взять отпуск с 5 по 7 ноября, можно продлить праздники
Depositphotos

Чтобы продлить отдых на День народного единства (отмечается ежегодно 4 ноября: праздник приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и окончанию Смутного времени), россияне могут уйти в отпуск с 5 по 7 ноября, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она объяснила, что из-за праздника 4 ноября отдыхать можно будет 2 и 3 ноября.

«Взяв отпуск на три дня — с 5 по 7 ноября — можно продлить отдых до восьми дней, а взяв отпуск 1 ноября, можно отдохнуть четыре дня без перерыва», — сказала юрист.

Она отметила, что эти варианты подходят тем, кого не волнует финансовая сторона вопроса. В ноябре в этом отношении отпуск брать невыгодно.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов заявил, что отпуск и количество праздничных дней в России необходимо сократить. По его мнению, оплачиваемый отпуск необходимо сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести дней. За это время страна теряет «сотни миллиардов рублей в результате простоя производств».

Ранее россиянам объяснили, как растянуть 28 дней отпуска на два месяца отдыха.

