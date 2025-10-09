На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как растянуть 28 дней отпуска на два месяца отдыха

RT: россияне могут в 2026 году расширить 28 дней отдыха до почти двух месяцев
Denis Moskvinov/Shutterstock/FOTODOM

В следующем году 28 дней отпуска можно растянуть почти на два месяца, заявил RT глава пользовательских продуктов Яндекс Путешествий Михаил Островерхий.

Он назвал январь, февраль, март, май, июнь, ноябрь и декабрь лучшими месяцами для продления отдыха: в это время за счет праздников и переносов можно себе устроить полноценные каникулы.

«С 1 по 11 января россияне будут отдыхать без работы, а если взять еще пять дней, с 12 по 16 января, то получится 18 дней подряд. Это почти три недели», — отметил специалист.

Он добавил, что, если продлить февральские длинные выходные на четыре дня, можно отдохнуть девять дней. А в начале марта можно организовать для себя целую свободную неделю.

«Газета.Ru»

«Первые каникулы начинаются 1–3 мая, затем будет рабочая неделя, а следом — праздники с 9 по 11 мая. Чтобы объединить все в одно длинное путешествие, стоит взять отпуск с 4 по 8 мая. В итоге отдых растянется на 11 дней», — сказал Островерхий.

По его словам, трехдневные выходные на День России можно увеличить до девяти дней. Также за счет отпускных 3, 5 и 6 ноября можно отдыхать шесть дней на День народного единства 4 ноября. А отгулы с 28 по 30 декабря можно объединить с новогодними каникулами. Таким образом, в течение года можно превратить 28 дней отпуска в семь длительных промежутков отдыха.

Накануне министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что новогодние выходные в 2026 году продлятся рекордные 12 дней.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях можно требовать 28-дневного отпуска.

