Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Тамбова

Росавиация: ограничения на полеты ввели в аэропорту Тамбова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Тамбова. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

До этого в волгоградском аэропорту были введены ограничения на движение самолетов.

Прошлой ночью воздушная гавань тоже приостанавливала работу. Ограничения действовали с 1:14 до 7:21. Аналогичные меры ввели в аэропортах Уфы, Нижнего Новгорода и Нижнекамска.

На этом фоне российское Минобороны заявило, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 59 украинских дронов. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (17) сбили в Ростовской области. В Волгоградской области ликвидировали 12 БПЛА, в Белгородской области — 11, а в Воронежской — девять.

