Аэропорт Волгограда прекратил принимать и отправлять рейсы

В аэропорту Волгограда временно ограничили полеты
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В волгоградском аэропорту введены ограничения на движение самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 23:21. Мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Прошлой ночью воздушная гавань тоже приостанавливала работу. Ограничения действовали с 1:14 до 7:21. Аналогичные меры ввели в аэропортах Уфы, Нижнего Новгорода и Нижнекамска.

На этом фоне российское Минобороны заявило, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 59 украинских дронов. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (17) сбили в Ростовской области. В Волгоградской области ликвидировали 12 БПЛА, в Белгородской области — 11, а в Воронежской — девять.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.

