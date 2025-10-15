В Уфе второй раз за день сняли ограничения на полеты

В аэропорту Уфы повторно сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По данным представителя ведомства, ограничения действовали в течение 25 минут. При этом предыдущие ограничения вводились в 07:30 по московскому времени и продолжались около трех часов.

Утром 15 октября в Волгограде и Нижнем Новгороде также сняли ограничения на работу аэропортов. Воздушная гавань в первом городе не принимала и не отправляла самолеты в период с 1:14 мск до 7:21 мск, во втором городе — с 5:57 мск до 8:56 мск.

В утренней сводке Минобороны РФ сообщалось, в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 59 украинских дронов самолетного типа. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 17 — сбили в Ростовской области. В Волгоградской области ликвидировали 12 целей, в Белгородской области — 11, в Воронежской области — девять.

Ранее в РФ разрешили опоздавшим на самолет пассажирам не покупать новый билет обратно.