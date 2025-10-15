На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижнем Новгороде сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация: аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и отправку самолетов
Роман Владимиров/РИА Новости

Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде возобновил работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 8:56 мск.

В нем подчеркивается, что ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов.

До этого в Волгограде также сняли ограничения на работу аэропорта. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты в период между 1:14 мск и 7:21 мск.

Утром 15 октября министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией страны. По одному дрону перехватили в Брянской, Орловской и Курской областях, три — над акваторией Черного моря, четыре — в Крыму. В Воронежской области ликвидировали девять целей, в Белгородской области — 11, в Волгоградской области — 12. Больше всего БПЛА — 17 — нейтрализовали в Ростовской области.

Ранее в РФ разрешили опоздавшим на самолет пассажирам не покупать новый билет обратно.

