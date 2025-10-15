В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Аэропорт Бегишево, расположенный в Нижнекамске, вновь принимает и отправляет самолеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации отметил, что ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов.

Утром 15 октября в Волгограде и Нижнем Новгороде также сняли ограничения на работу аэропортов. Воздушная гавань в первом городе не принимала и не отправляла самолеты в период с 1:14 мск до 7:21 мск, во втором городе — с 5:57 мск до 8:56 мск.

Как заявили в министерстве обороны РФ, в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 59 украинских дронов самолетного типа. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 17 — сбили в Ростовской области. В Волгоградской области ликвидировали 12 целей, в Белгородской области — 11, в Воронежской области — девять. Еще четыре беспилотника нейтрализовали в Крыму, три — над акваторией Черного моря, по одному — в Орловской, Брянской и Курской областях.

Ранее авиакомпании в РФ выступили за корректировку маршрутов полетов на юге страны.