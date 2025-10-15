Средства ПВО ночью сбили почти 60 беспилотников ВСУ над территорией РФ

Минобороны: над территорией РФ за ночь перехватили 59 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что украинские войска использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Больше всего целей — 17 — уничтожили в Ростовской области. В Волгоградской области перехватили 12 дронов, в Белгородской области — 11, в Воронежской области — девять. Еще четыре беспилотника ликвидировали в воздушном пространстве Крыма, три — над акваторией Черного моря, по одному — в Орловской, Брянской и Курской областях.

Рано утром 15 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что дежурные средства ПВО нейтрализовали украинские БПЛА над территорией четырех районов региона. Речь идет о Миллеровском, Чертковском, Каменском и Каширском районах. Глава российского субъекта подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

14 октября беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область. Как рассказал глава региона Глеб Никитин, обломки сбитых дронов повредили объект энергетической инфраструктуры. В результате в российском субъекте произошло кратковременное отключение света.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского БПЛА пострадали бойцы подразделения «Орлан».