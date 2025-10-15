Семья не полетела в отпуск и вернула за билеты в три раза больше, чем заплатила

В Челябинске туристы не полетели в отпуск и отсудили у авиакомпании втрое больше, чем заплатили. О решении Калининский районный суд сообщает портал Tourdom.

Семья из трех человек собиралась лететь в Сочи рейсом «Победы» из Екатеринбурга. Родители сразу купили билеты туда и обратно, но из-за ветрянки у ребенка отпуск пришлось отменить. Они предупредили авиакомпанию за сутки до вылета, что является достаточным основанием для возврата денег.

Однако справку о болезни по запросу авиакомпании прислала мать ребенка, а билеты на самолет покупал отец малыша, поэтому «Победа» отказалась возвращать 52 тыс. рублей. Позднее она все же перечислила эту сумму на карту клиента, но челябинцы уже обратились в суд с исковым заявлением.

В итоге авиакомпанию обязали выплатить семье стоимость билетов, а также неустойку в размере 46,7 тыс. рублей, штраф в размере 54,6 тыс. рублей, компенсацию морального вреда и госпошлину. Всего — почти 150 тысяч, то есть в три раза больше стоимости аннулированных билетов.

Ранее россиянам объяснили, можно ли вернуть деньги за задержку доставки еды.