Россиянам объяснили, можно ли вернуть деньги за задержку доставки еды

Потребители могут потребовать возврата денег в случае задержки доставки еды, поскольку ее должны привозить в оговоренные сроки. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Если этого не происходит, клиент может отказаться от доставки, поскольку блюдо потеряло актуальность, особенно если оно остыло. Юрист посоветовала изучить условия договора с операторами доставки, потому что иногда в нем может прописываться размер неустойки за задержку. В этом случае можно также требовать компенсации. Если таких условий нет, то по статье 23.1 закона «О защите прав потребителей» должны выплачиваться пени в размере 0,5% от стоимости товара за каждый день просрочки.

«Хотя такие ситуации, когда заказ не приносят днями, случаются редко», — добавила Георгиева.

Адвокат, член Московской коллегии адвокатов Кристина Исаенко до этого говорила, что россияне смогут вернуть деньги за некачественно оказанные услуги и выполненную работу, для этого нужно подать претензию. Скриншоты переписки и чека на сумму онлайн-перевода служат доказательством в суде, если до него дойдет дело, уточнила эксперт. В связи с этим она посоветовала всегда хранить чеки и на всякий случай заверить переписку у нотариуса.

