Домашние собаки спасли жизнь своей хозяйке, почуяв у нее бешенство

Домашние псы учуяли бешенство от укуса кошки, которым их хозяйка заразилась во время отдыха в Турции. Об этом пишет Metro.

Хлоя Келли, 44-летняя парикмахер из Эксетера в юго-западной Англии, отдыхала с младшей дочерью в турецком Бодруме. Несчастный случай произошел в последний вечер отпуска, когда они решили поужинать в местном ресторане.

«Мы ужинали в ресторане и должны были ехать обратно в аэропорт, когда меня укусила кошка, которая пряталась под столом. Было очень больно, я кричала от боли, кровь была повсюду», — вспоминает женщина.

Вернувшись домой ранним утром, Хлоя позвонила своему терапевту и договорилась поставить прививку от столбняка на следующей неделе. Однако две ее собаки, Зевс и Бронсон, постоянно обнюхивали раненую ногу хозяйки и заставили ее поехать в больницу в тот же день.

Врачам удалось спасти пациентку, но в результате у Хлои остались повреждения нервов, из-за чего ей пришлось уйти с прошлой работы.

«Если бы не мои собаки, я бы не выжила — они на 100% спасли мне жизнь. Оглядываясь назад, я чувствую, что они явно пытались мне что-то сказать. Если бы я легла спать на эти два часа, это ещё больше отсрочило бы любое возможное лечение и, вероятно, привело бы к летальному исходу», — уверена Хлоя.

Ранее собака привела полицейских к женщине, которая упала в обморок на прогулке.