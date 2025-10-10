На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собака привела полицейских к женщине, которая упала в обморок на прогулке

В США пес спас женщину, потерявшую сознание на прогулке, приведя к ней полицию
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Во Флориде преданный пес спас жизнь пожилой женщине, потерявшей сознание во время прогулки, приведя к ним полицейских, пишет New York Post.

Заместитель шерифа Девон Миллер прибыл по вызову о пропавшей 86-летней женщине. Ее муж встревоженно сообщил, что супруга ушла гулять с собакой около часа назад и не вернулась — хотя обычно прогулка занимает не более 15 минут.

Патрулируя район, Миллер заметил собаку по кличке Иа-Иа, которая металась вдоль дороги. Когда офицер попытался приблизиться к ней, та решительно побежала в сторону жилого квартала, время от времени оборачиваясь, чтобы убедиться, что полицейский идет следом.

Через несколько минут Иа-Иа привел Миллера к пожилой женщине, лежащей на тротуаре. Она была в сознании, но, по словам офицера, получила легкие травмы и находилась в шоковом состоянии.

Женщина, придя в себя, похвалила своего спасителя. Офицер отметил, что Иа-Иа — «настоящий герой с хвостом», благодаря которому все закончилось благополучно.

Ранее в Китае толстая собака выжила в ДТП благодаря лишнему весу.

