В США на ферму семьи упала часть космического оборудования

Metro: в США на ферму семьи упал космический аппарат
В США на ферму семьи упала часть космического оборудования, пишет Metro.

Энн Винсент Уолтер из Техаса рассказала, что первым странный объект заметил ее сын Хейден, который спустился на парашюте на участок семьи.

Вскоре семья связалась с офисом шерифа округа Хейл. Там подтвердили, что NASA обратилась к местным властям с просьбой помочь найти пропавшее оборудование.

Позже Энн позвонил представитель космического агентства и объяснил, что устройство было сбито с курса после запуска с космодрома Форт-Самнер в штате Нью-Мексико.

По данным NASA, оборудование принадлежало Колумбийской научной команде воздушных шаров и использовалось для экспериментов, направленных на повышение точности телескопов.

Специалисты отмечают, что ежегодно от 200 до 400 объектов, запущенных с Земли, возвращаются в атмосферу, но большинство из них падают в океан или на малонаселенные территории.

Ранее в США женщину сбил с толку «странный объект», падавший с неба.

