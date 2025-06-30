В США женщину сбил с толку «странный объект», падавший с неба, пишет UPI.

По словам Колин МакКормак, около девяти часов вечера она подняла взгляд на небо и обратила внимание на движущийся объект, который, казалось, падал вниз.

«Казалось, он горел или что-то в этом роде, и просто очень быстро падал», — вспоминает американка.

Однако ни Федеральное управление гражданской авиации (FAA), ни другие ответственные органы не получали сообщений о падении самолетов, обломков или других воздушных объектов в этом районе. Представители организаций отказаций отказались прокомментировать кадры.

МакКормак рассказала, что ожидала услышать громкий звук при падении объекта, но после того, как он скрылся из вида, все осталось неожиданно тихо.

«Было очень тихо. Ничего так и не было слышно. Вот почему я была еще больше сбита с толку. Когда что-то падает с неба, обычно это слышно», — отметила она.

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