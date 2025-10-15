Россиянам рассказали, как нужно питаться во время ОРВИ, чтобы скорее выздороветь

Диетолог Пристанский: во время температуры следует употреблять белок

Во время ОРВИ следует питаться в зависимости от стадии заболевания, чтобы оказать максимальную помощь организму в борьбе с вирусами. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

По его словам, при температуре запускается активный воспалительный процесс, разрушающий клетки. Поэтому важно добавить в рацион белок и исключить углеводы, чтобы дать энергию для восстановления. Также следует пить достаточное количество воды.

Если же чувствуется недомогание, но температуры нет — это признак вирусной активности. В данном случае стоит действовать ровно наоборот, отметил специалист.

«Мы убираем белковую пищу, добавляем углеводы в рацион и оставляем высокое количество воды. Буквально на один-два вечера», — посоветовал Пристанский.

Как напоминает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, вакцинация и гигиена являются лучшей профилактикой гриппа.

По словам специалиста, также не стоит забывать про проветривание помещения, правильное питание, богатое фруктами и овощами, регулярные прогулки или спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек.

