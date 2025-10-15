На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уличную певицу задержали за исполнение песни Noize MC

78.ru: в Санкт-Петербурге задержали певицу за исполнение песни Noize MC на улице
true
true
true
close
Global Look Press

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали девушку, исполнявшую со своей группой на улице экстремистскую песню. Об этом пишет местное издание «78. Новости» со ссылкой на источники.

Сообщается, что в настоящий момент девушка находится в следственном изоляторе. Ее подозревают в нарушении статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового скопления граждан, повлекшая нарушение общественного порядка).

Ранее в соцсетях распространились ролики, где 18-летняя певица исполняет экстремистскую песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Лебединое озеро», запрещенную на территории России. Девушка неоднократно выступала на улицах города, не согласовывая мероприятия с его администрацией.

Отмечается, что полиция уже задержала участников группы в августе — им пришлось писать объяснительную.

До этого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей для граждан за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» из реестра Минюста. На данный момент в реестре зарегистрировано 5473 экстремистских материала. Подробнее об этой инициативе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что невозможно случайно наткнуться на экстремистский контент.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами