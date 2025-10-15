Уличную певицу задержали за исполнение песни Noize MC

78.ru: в Санкт-Петербурге задержали певицу за исполнение песни Noize MC на улице

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали девушку, исполнявшую со своей группой на улице экстремистскую песню. Об этом пишет местное издание «78. Новости» со ссылкой на источники.

Сообщается, что в настоящий момент девушка находится в следственном изоляторе. Ее подозревают в нарушении статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового скопления граждан, повлекшая нарушение общественного порядка).

Ранее в соцсетях распространились ролики, где 18-летняя певица исполняет экстремистскую песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Лебединое озеро», запрещенную на территории России. Девушка неоднократно выступала на улицах города, не согласовывая мероприятия с его администрацией.

Отмечается, что полиция уже задержала участников группы в августе — им пришлось писать объяснительную.

До этого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей для граждан за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» из реестра Минюста. На данный момент в реестре зарегистрировано 5473 экстремистских материала. Подробнее об этой инициативе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что невозможно случайно наткнуться на экстремистский контент.