Россиян собираются штрафовать за поисковые запросы. За что будут наказывать и на какую сумму?

В России готовятся ввести штрафы за поиск в интернете запрещенной информации, в том числе с помощью VPN-сервисов (virtual private network — «виртуальная частная сеть», позволяющая обходить географические ограничения и блокировки сайтов), и получение к ней доступа. Речь идет о «заведомо экстремистских материалах», включенных в федеральный список.
Такие поправки внесли ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность экспедиторов и транспортных компаний, следует из материалов, опубликованных на сайте Госдумы. Комитет Госдумы по госстроительству уже одобрил поправки. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) может появиться статья 13.53. Она будет предусматривать штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за поиск гражданином запрещенных материалов.
Кроме того, профильный комитет нижней палаты парламента согласовал санкции за рекламу VPN-сервисов. Их пропишут в статье 14.3 КоАП РФ, дополнив ее частью 18. Граждане будут наказываться штрафом в размере от 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей, а должностные лица — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей. Юридические лица в случае нарушения будут платить больше — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
Если владельцы VPN-сервисов не будут исполнять требования Роскомнадзора, их ждут аналогичные штрафы, но уже в рамках статьи 13.52, которую также планируют добавить в КоАП.
Госдума рассмотрит нововведения уже 17 июля. Авторами поправок выступили депутаты от «Единой России» Евгений Москвичев, Василий Пискарев, Рахим Азимов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Хинштейн (был депутатом до декабря 2024 года, ныне — врио губернатора Курской области), а также Александр Терентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).
Как могут выявить читателей «запрещенки»
Чтобы выявить читателя экстремистских материалов, можно проверить историю браузера на изъятом устройстве и результаты автозаполнения, а также посмотреть историю поисков в аккаунте Google, рассказал специалист по цифровой безопасности, юрист Станислав Селезнев.
«Также помогут выявлять читателей «запрещенки» операторы связи: если трафик пользователей не защищен специальными средствами, операторы прекрасно видят, и какие приложения пользователь запускает, и на какие сайты заходит», — отметил он в беседе с Forbes.
Селезнев не исключил, что после принятия таких поправок пользователи станут чаще использовать режим инкогнито в браузерах. Кроме того, он допустил регулярные «проверки устройств» уличными патрулями.
Издание обратило внимание на то, что в настоящее время российское законодательство позволяет читать экстремистские материалы, под запретом их размещение в интернете (распространение).
Будут ли штрафовать за вход на заблокированные ресурсы?
Сенатор Шейкин утверждает, что россиян не будут штрафовать за вход в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и на заблокированные ресурсы в случае принятия новых поправок в КоАП.
По его словам, сами по себе попытки граждан зайти на ресурсы Meta (признана в России экстремистской и запрещена) «не образуют административного правонарушения», поскольку штрафы будут за умышленный поиск экстремистских материалов.
Сенатор также заявил, что акцент в поправках к КоАП сделают на регулировании провайдеров, а не на массовом наказании пользователей.
Участь VPN в России
В России с 1 марта 2024 года на законодательном уровне запрещена публикация в сети способов обхода блокировок Роскомнадзора. В ноябре РКН запретил популяризацию научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах для обхода блокировок до 1 сентября 2029 года.
Задолго до этого, еще в 2022 году, глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью РБК говорил, что министерство против введения наказаний для россиян за использование VPN-сервисов.
«Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь <...> и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит», — сказал он.
В конце мая 2025-го Шадаев сообщил, что в ближайшие полгода Минцфиры выработает единую политику по VPN-сервисам в России. Руководитель ведомства пообещал поделиться конкретными деталями «ближе к осени», пишет «Интерфакс».
Эксперты по информационной безопасности в беседе с «Известиями» предупреждали россиян об угрозах использования VPN. Такие сервисы могут применяться для слежки за пользователем, заражения девайсов вирусами, привести к утечке личной информации и ее последующей продаже.