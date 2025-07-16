Россиян собираются штрафовать за поисковые запросы. За что будут наказывать и на какую сумму?

Поиск «заведомо экстремистских материалов» в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов, в ближайшее время может обернуться для россиян значительными штрафами. Наказание грозит и за рекламу программ для обхода блокировок. Ранее в российских законах не было ответственности за потребление контента. Какие штрафы грозят пользователям и как будут выявлять читателей «запрещенки» — в материале «Газеты.Ru».

В России готовятся ввести штрафы за поиск в интернете запрещенной информации, в том числе с помощью VPN-сервисов (virtual private network — «виртуальная частная сеть», позволяющая обходить географические ограничения и блокировки сайтов), и получение к ней доступа. Речь идет о «заведомо экстремистских материалах», включенных в федеральный список.

Такие поправки внесли ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность экспедиторов и транспортных компаний, следует из материалов, опубликованных на сайте Госдумы. Комитет Госдумы по госстроительству уже одобрил поправки. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) может появиться статья 13.53. Она будет предусматривать штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за поиск гражданином запрещенных материалов.

Кроме того, профильный комитет нижней палаты парламента согласовал санкции за рекламу VPN-сервисов. Их пропишут в статье 14.3 КоАП РФ, дополнив ее частью 18. Граждане будут наказываться штрафом в размере от 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей, а должностные лица — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей. Юридические лица в случае нарушения будут платить больше — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Если владельцы VPN-сервисов не будут исполнять требования Роскомнадзора, их ждут аналогичные штрафы, но уже в рамках статьи 13.52, которую также планируют добавить в КоАП.

Госдума рассмотрит нововведения уже 17 июля. Авторами поправок выступили депутаты от «Единой России» Евгений Москвичев, Василий Пискарев, Рахим Азимов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Хинштейн (был депутатом до декабря 2024 года, ныне — врио губернатора Курской области), а также Александр Терентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Как могут выявить читателей «запрещенки»

Чтобы выявить читателя экстремистских материалов, можно проверить историю браузера на изъятом устройстве и результаты автозаполнения, а также посмотреть историю поисков в аккаунте Google, рассказал специалист по цифровой безопасности, юрист Станислав Селезнев.

«Также помогут выявлять читателей «запрещенки» операторы связи: если трафик пользователей не защищен специальными средствами, операторы прекрасно видят, и какие приложения пользователь запускает, и на какие сайты заходит», — отметил он в беседе с Forbes.

Селезнев не исключил, что после принятия таких поправок пользователи станут чаще использовать режим инкогнито в браузерах. Кроме того, он допустил регулярные «проверки устройств» уличными патрулями.

Издание обратило внимание на то, что в настоящее время российское законодательство позволяет читать экстремистские материалы, под запретом их размещение в интернете (распространение).

Будут ли штрафовать за вход на заблокированные ресурсы?

Сенатор Шейкин утверждает, что россиян не будут штрафовать за вход в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и на заблокированные ресурсы в случае принятия новых поправок в КоАП.

По его словам, сами по себе попытки граждан зайти на ресурсы Meta (признана в России экстремистской и запрещена) «не образуют административного правонарушения», поскольку штрафы будут за умышленный поиск экстремистских материалов.

Сенатор также заявил, что акцент в поправках к КоАП сделают на регулировании провайдеров, а не на массовом наказании пользователей.

Участь VPN в России

В России с 1 марта 2024 года на законодательном уровне запрещена публикация в сети способов обхода блокировок Роскомнадзора. В ноябре РКН запретил популяризацию научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах для обхода блокировок до 1 сентября 2029 года.

В России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию VPN-сервисов. Об этом ранее... 01 марта 05:10

Задолго до этого, еще в 2022 году, глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью РБК говорил, что министерство против введения наказаний для россиян за использование VPN-сервисов.

«Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь <...> и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит», — сказал он.

В конце мая 2025-го Шадаев сообщил, что в ближайшие полгода Минцфиры выработает единую политику по VPN-сервисам в России. Руководитель ведомства пообещал поделиться конкретными деталями «ближе к осени», пишет «Интерфакс».

В МВД сообщили об опасности VPN для россиян Согласно сообщению ГУ МВД России по Волгоградской области, встроенная реклама в бесплатных... 08 сентября 16:02

Эксперты по информационной безопасности в беседе с «Известиями» предупреждали россиян об угрозах использования VPN. Такие сервисы могут применяться для слежки за пользователем, заражения девайсов вирусами, привести к утечке личной информации и ее последующей продаже.