В Госдуме заявили, что невозможно случайно наткнуться на экстремистский контент

В новом законе о поиске информации экстремистского содержания в интернете речь идет только о тех материалах, которые внесены в реестр Минюста. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил «Газете.Ru», что «случайно» наткнуться на экстремистский материал в рунете невозможно.

«Важно: речь идет только об этих материалах, а не о любых подозрительных страницах в интернете. Посещение чужих аккаунтов, даже с «сомнительной репутацией», никак не регулируется и не наказывается. Наказуемым считается только умышленный поиск и доказанный доступ к материалам, которые внесены в реестр экстремистских. Чтобы привлечь к ответственности, нужно подтвердить, что человек осознавал, что ищет именно запрещенное», — сказал депутат.

Немкин пояснил, что экстремистские материалы в интернете, как правило, блокируются. Ответственность наступает не за поиск, а за осознанное открытие запрещенного контента, заявил он. При этом в тексте документа указано, что именно «поиск к заведомо экстремистским материалам» влечет наложение штрафа.

«Если человек случайно перешел по ссылке или был введен в заблуждение (например, открыл поддельную страницу), наказания не будет, потому что отсутствует умысел. Решение о привлечении к ответственности принимает исключительно суд», — сказал он.

Депутат Антон Ткачев, коллега Немкина по комитету, заявил, что в Госдуме ждут пленарного заседания по разъяснению поправки. Ткачев рассказал, на что направлен проект.

«Данный законопроект направлен прежде всего на умысел поиска экстремистских материалов. Государство сделало все необходимые барьеры к доступу экстремистского материала. Это и блокировка материалов в русскоязычных поисковых строках, и в различных других сервисах, например, песен, которые признаны экстремистскими материалами. Или печатных изданий, которые в том числе, являются тоже экстремистскими материалами», — сказал он.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей для граждан за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» из реестра Минюста. На данный момент в реестре зарегистрировано 5473 экстремистских материала.

Ранее адвокат Сергей Жорин, комментируя новость, заявил, что суд может широко трактовать умысел при поиске экстремистского контента.