Российский пенсионер украл из сквера качели, чтобы поставить у себя на даче

В Братске пенсионер украл из сквера качели, чтобы поставить у себя на даче

В Братске задержали 70-летнего пенсионера, который украл из сквера качели. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в начале октября в парковой зоне 3-го микрорайона города. В полицию обратился сотрудник бюджетного учреждения, который сообщил, что ночью неизвестный спилил качели, установленные на улице Обручева. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался 70-летний местный житель. Пожилой мужчина объяснил, что конструкцию он хотел установить у себя на даче, и для ее перевозки даже нанял транспортную компанию. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули его законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — кража.

