Губернатор Самарской области оказался не вправе увольнять главу района

Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, уволивший матом главу Кинельского района Юрия Жидкова, не вправе принимать такие кадровые решения. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные федерального закона.

Из закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» следует, губернатор может уволить главу местной администрации в нескольких случаях. Например, если глава района издаст документ, который противоречит конституции или другим федеральным законам, а также уставу муниципального образования.

Увольнение также возможно в том случае, если действия чиновника привели к нарушению прав и свобод человек.

Федорищев отправил в отставку Жидкова накануне, в ходе рабочей поездки в Кинельский район. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Месяц назад Федорищев вмешался в публичный конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной, после чего был вынужден удалить свой Telegram-канал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Самарской области Федорищев рассказал о воровстве в «Крыльях Советов».

