Губернатор рассказал о воровстве в клубе РПЛ

Губернатор Самарской области Федорищев рассказал о воровстве в «Крыльях Советов»
Максим Блинов/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на информацию о долге «Крыльев Советов» перед «РТ‑Капитал» – дочерней компанией «Ростеха», заявив, что в клубе воровались деньги, передает «Сова» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«История с долгом «Крыльев» перед «Ростехом» – чудовищная. Регион лет 10 назад взял на себя обязательства отдать «Ростеху» миллиард. А мы не отдаем. Я скажу без подробностей. Столько воровалось, столько растаскивалось. Долг перед «Ростехом» можно было бы отдать за два года, если не воровать», — сказал Федорищев.

В июле 2025 года арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с «Крыльев» 923 миллиона 384 тысячи рублей задолженности по иску компании.

27 августа «Крылья Советов» оказались сильнее московского «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась нулевой ничьей по окончании основного времени. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 5:4. Единственный пенальти в серии не реализовал защитник бело-голубых Николас Маричаль.

Ранее Федорищев призвал «Крылья» подать жалобу на судейство после разгрома от «Краснодара».

Футбол. Чемпионат России
