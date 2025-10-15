На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Останки женщины обнаружили в сгоревшем доме в ЛНР

Под Северодонецком нашли останки женщины, предположительно, застреленной ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Останки женщины обнаружили в сгоревшем доме в поселке Вороново, расположенном под Северодонецком в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в регионе Даниил Стяжкин, в 2022 году в Вороново шли ожесточенные бои. Группа по розыску захоронений жертв Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в данный населенный пункт после того, как получила заявку от родственников одной из местных жительниц. Женщина погибла в 2022 году, предположительно, в результате обстрела со стороны украинских войск.

«Мы провели обследование домостроения и обнаружили обгоревшие останки женщины, которая в момент обстрела находилась дома и, к большому сожалению, погибла. Помимо самих останков была обнаружена гильза, поэтому мы допускаем вероятность того, что женщина была застрелена ВСУ при отступлении», — сообщил Стяжкин.

Родственница погибшей отметила, что украинские солдаты при отступлении настаивали на выезде всех жителей Вороново на территорию, контролируемую Киевом. Однако женщина отказалась покидать поселок.

9 октября Стяжкин заявил об обнаружении в Северодонецке массового захоронения, в котором могут находиться более 500 тел мирных жителей.

Ранее бойцов ВСУ обвинили в минировании детских тел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами