Останки женщины обнаружили в сгоревшем доме в ЛНР

Останки женщины обнаружили в сгоревшем доме в поселке Вороново, расположенном под Северодонецком в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в регионе Даниил Стяжкин, в 2022 году в Вороново шли ожесточенные бои. Группа по розыску захоронений жертв Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в данный населенный пункт после того, как получила заявку от родственников одной из местных жительниц. Женщина погибла в 2022 году, предположительно, в результате обстрела со стороны украинских войск.

«Мы провели обследование домостроения и обнаружили обгоревшие останки женщины, которая в момент обстрела находилась дома и, к большому сожалению, погибла. Помимо самих останков была обнаружена гильза, поэтому мы допускаем вероятность того, что женщина была застрелена ВСУ при отступлении», — сообщил Стяжкин.

Родственница погибшей отметила, что украинские солдаты при отступлении настаивали на выезде всех жителей Вороново на территорию, контролируемую Киевом. Однако женщина отказалась покидать поселок.

9 октября Стяжкин заявил об обнаружении в Северодонецке массового захоронения, в котором могут находиться более 500 тел мирных жителей.

Ранее бойцов ВСУ обвинили в минировании детских тел.