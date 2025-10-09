В захоронении у Северодонецка найдены около 500 тел погибших от ударов ВСУ

РИА: около 500 тел погибших от ударов ВСУ могут находиться в захоронении в ЛНР

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Даниил Стяжкин заявил РИА Новости, что в массовом захоронении в Северодонецке могут оставаться более 500 тел мирных жителей.

По словам Стяжкина, тела в захоронении укладывались в несколько слоев друг на друга, поскольку из-за активных боевых действий хоронили очень быстро и с большими рисками.

«Мы предполагаем, что здесь захоронено больше 500 человек», — сказал он.

В декабре 2022 года советник главы ЛНР Анна Сорока заявляла, что за несколько месяцев силовики и эксперты в Северодонецкой агломерации нашли останки около двух тысяч мирных жителей, погибших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сорока отметила, что в этих населенных пунктах, которые до специальной военной операции находились под контролем Украины, в августе 2022 года началась работа по поиску захоронений.

