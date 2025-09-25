Кимаковский заявил, что ВСУ начали минировать детские тела

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении с некоторых территорий в Днепропетровской области стали минировать детские тела. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Игорь Кимаковский.

Он отметил, что действия украинской армии «поражают своей циничностью».

«В Днепропетровской области замечены факты минирования украинской стороной тел не только собственных сослуживцев и гражданских, но даже детей», — отметил Кимаковский.

По его словам, таким образом ВСУ пытаются сыграть на человечности российских военных.

До этого сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Круглый» сообщал, что украинские военные при отступлении минируют тела сослуживцев и мирных жителей. По словам военного, зачастую у гранаты выдергивают чеку, а телом прижимают скобу. При переворачивании тела происходит детонация. Мужчина подчеркнул, что противник не ограничен в выборе средств и не имеет моральных границ.

Ранее переодетый в пенсионерку агент Украины, закладывающий бомбу под авто, попал на видео.