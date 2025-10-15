Жительница Красноярска выбросила из окна шестого этажа семь щенков

Жительница Красноярска стала фигуранткой уголовного дела после того, как выбросила из окна животных. Об этом сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел в местном общежитии. После того, как семь щенков появились на свет, женщина якобы не планировала отдать их в добрые руки или заботиться самостоятельно.
«Не долго думая, она подошла к окну своей комнаты на шестом этаже, и одного за другим выбросила живых щенков на улицу», – сообщается в публикации.
В беседе с сотрудниками правоохранительных органов хозяйка животных заявила, что хотела избавиться от них другим способом, но «духа не хватило». Отмечается, что задержанная не раскаивалась в содеянном.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Расследование находится на контроле у прокуратуры.
