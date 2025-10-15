На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Красноярска выбросила из окна шестого этажа семь щенков

В Красноярске женщину задержали за то, что она выбросила из окна семь щенков
Depositphotos

Жительница Красноярска стала фигуранткой уголовного дела после того, как выбросила из окна животных. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в местном общежитии. После того, как семь щенков появились на свет, женщина якобы не планировала отдать их в добрые руки или заботиться самостоятельно.

«Не долго думая, она подошла к окну своей комнаты на шестом этаже, и одного за другим выбросила живых щенков на улицу», – сообщается в публикации.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов хозяйка животных заявила, что хотела избавиться от них другим способом, но «духа не хватило». Отмечается, что задержанная не раскаивалась в содеянном.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

До этого в Нижнем Тагиле мужчина расправился со своим псом, который напал на ребенка. После того, как питомец набросился на девочку, хозяин выстрелил в него.

Ранее в России впервые оштрафовали за писающую собаку.

