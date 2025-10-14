На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале мужчина жестоко расправился со своим псом, который укусил ребенка

В Нижнем Тагиле хозяин расправился с собакой и остался безнаказанным
true
true
true
close
[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ/VK

Жительница Нижнего Тагила требует наказать соседа, который расправился с собакой, покусавшей ее девятилетнюю дочь. Об этом она рассказала сообществу «Типичный тагильчанин» во «ВКонтакте».

По словам женщины, все произошло 10 августа в СНТ «Весна». Собака, принадлежащая ее соседу, уже нападала на детей и в этот раз набросилась на ее дочь. Хозяин пса не попытался помочь ребенку, а затем пристрелил животное. На допросе он переложил вину на своего 90-летнего родственника.

Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь провела в больнице пять дней, где ей зашили раны под общим наркозом. Сейчас ребенок проходит курс прививок от бешенства, поскольку собака была невакцинированной и постоянно находилась на самовыгуле.

«Шрамы на руке и спине останутся на всю жизнь, страх перед чужими собаками тоже», — отмечает тагильчанка.

Однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело. По словам матери девочки, правоохранители не опросили свидетелей, не установили настоящего хозяина собаки и не выписали ему штраф.

Теперь женщина собирается обращаться с жалобой на бездействие сотрудников МВД и прокуратуры к председателю СК РФ и надеется, что ее соседа привлекут к ответственности за жестокое обращение с собственным животным.

Ранее в Подмосковье неизвестные сняли с собаки скальп и отрезали уши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами