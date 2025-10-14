На Урале мужчина жестоко расправился со своим псом, который укусил ребенка

В Нижнем Тагиле хозяин расправился с собакой и остался безнаказанным

Жительница Нижнего Тагила требует наказать соседа, который расправился с собакой, покусавшей ее девятилетнюю дочь. Об этом она рассказала сообществу «Типичный тагильчанин» во «ВКонтакте».

По словам женщины, все произошло 10 августа в СНТ «Весна». Собака, принадлежащая ее соседу, уже нападала на детей и в этот раз набросилась на ее дочь. Хозяин пса не попытался помочь ребенку, а затем пристрелил животное. На допросе он переложил вину на своего 90-летнего родственника.

Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь провела в больнице пять дней, где ей зашили раны под общим наркозом. Сейчас ребенок проходит курс прививок от бешенства, поскольку собака была невакцинированной и постоянно находилась на самовыгуле.

«Шрамы на руке и спине останутся на всю жизнь, страх перед чужими собаками тоже», — отмечает тагильчанка.

Однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело. По словам матери девочки, правоохранители не опросили свидетелей, не установили настоящего хозяина собаки и не выписали ему штраф.

Теперь женщина собирается обращаться с жалобой на бездействие сотрудников МВД и прокуратуры к председателю СК РФ и надеется, что ее соседа привлекут к ответственности за жестокое обращение с собственным животным.

