В России впервые оштрафовали за писающую собаку

Жительницу Москвы оштрафовали на 1500 рублей за то, что она не убрала с улицы мочу своей собаки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Из материала следует, что женщина всегда исправно убирала продукты жизнедеятельности за своим псом. Однако одна из ее соседок оказалась догоненавистницей — она кричит на животных и даже разбрасывает во дворе отраву.

«Недавно [женщина] натравила на них (хозяйку и ее собаку — «Газета.Ru») ветнадзор — пожаловалась, что хозяйка якобы не убирает за животным и не прописывает его в квартире (а такой закон действует с марта)», — говорится в публикации.

По информации журналистов, после обращения инспекторы изучили записи с камер наблюдения, установленных во дворе. На одной из них запечатлено, как пес поднимает лапу у куста с целью облегчиться, а в это время его хозяйка убирает в пакет другие продукты жизнедеятельности собаки. При этом траву женщина не протерла.

«На этом основании [ей] выписали штраф — 1500 рублей», — отмечается в тексте.

Комментируя ситуацию, в комитете ветеринаров заявили, что собачники обязаны брать на прогулки бутылку с водой, чтобы смывать мочу за своими питомцами. Однако в законе об этом ничего не сказано, поэтому москвичка решила оспорить штраф в суде.

Авторы материала подчеркнули, что это первый в РФ случай, когда гражданина оштрафовали за писающую собаку.

