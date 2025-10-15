Юрист оценил шансы Блиновской выйти из тюрьмы по УДО

У блогера Елены Блиновской мало шансов на освобождение по УДО – суд не удовлетворит ее ходатайство ввиду тяжести преступлений и суммы ущерба. Сыграет роль и тот факт, что она стала первым блогером, осужденным за неуплату налогов, на фоне чего ее пример является показательным, а значит не потерпит мягкого отношения, заявил юрист Дмитрий Краснов Общественной Службе Новостей.

Юрист напомнил, что Блиновская отбывает наказание по трем статьям: уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств и неправомерный оборот средств платежей. Причем две из этих статей попадают под разряд тяжких, и срок наказания по ним превышает пять лет, подчеркнул Краснов. Обвинение в уклонении от уплаты налогов касается суммы в 900 млн рублей. Все это говорит не в пользу осужденной, считает специалист.

«Да, Блиновская действительно может подать на УДО, потому что с учетом периода, который блогер провела под домашним арестом и в СИЗО, она уже отбыла половину срока своего наказания, который ей был присужден судом. И данное обстоятельство дает ей право подать ходатайство об УДО», — подчеркнул юрист.

При этом он отметил, что суд вряд ли удовлетворит ее ходатайство, так как сумма скрытых от государства средств слишком значительна, а попытки блогера скрыться за границей в момент предварительного следствия не позволят суду применить к ней более мягкий подход. Однако в ближайшие полгода «королева марафонов» сможет повторно обратиться с прошением об УДО, отметил эксперт.

«Скорее всего, суд сейчас не пойдет на то, чтобы освободить Блиновскую, потому что она является первым осужденным блогером, который не платил налоги. Ее случай — это своего рода профилактическая мера, которая должна стать другим блогерам уроком», — заключил Краснов.

Напомним, 13 октября приговор суда в отношении блогера Елены Блиновской вступил в законную силу. Ей назначено четыре года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься управленческой, организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью функций в коммерческих организациях. Все остальные аспекты апелляции, направленной стороной защиты, оставлены без удовлетворения.

