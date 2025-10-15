На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист оценил шансы Блиновской выйти из тюрьмы по УДО

Юрист Краснов: суд не удовлетворит ходатайство Блиновской на УДО
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

У блогера Елены Блиновской мало шансов на освобождение по УДО – суд не удовлетворит ее ходатайство ввиду тяжести преступлений и суммы ущерба. Сыграет роль и тот факт, что она стала первым блогером, осужденным за неуплату налогов, на фоне чего ее пример является показательным, а значит не потерпит мягкого отношения, заявил юрист Дмитрий Краснов Общественной Службе Новостей.

Юрист напомнил, что Блиновская отбывает наказание по трем статьям: уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств и неправомерный оборот средств платежей. Причем две из этих статей попадают под разряд тяжких, и срок наказания по ним превышает пять лет, подчеркнул Краснов. Обвинение в уклонении от уплаты налогов касается суммы в 900 млн рублей. Все это говорит не в пользу осужденной, считает специалист.

«Да, Блиновская действительно может подать на УДО, потому что с учетом периода, который блогер провела под домашним арестом и в СИЗО, она уже отбыла половину срока своего наказания, который ей был присужден судом. И данное обстоятельство дает ей право подать ходатайство об УДО», — подчеркнул юрист.

При этом он отметил, что суд вряд ли удовлетворит ее ходатайство, так как сумма скрытых от государства средств слишком значительна, а попытки блогера скрыться за границей в момент предварительного следствия не позволят суду применить к ней более мягкий подход. Однако в ближайшие полгода «королева марафонов» сможет повторно обратиться с прошением об УДО, отметил эксперт.

«Скорее всего, суд сейчас не пойдет на то, чтобы освободить Блиновскую, потому что она является первым осужденным блогером, который не платил налоги. Ее случай — это своего рода профилактическая мера, которая должна стать другим блогерам уроком», — заключил Краснов.

Напомним, 13 октября приговор суда в отношении блогера Елены Блиновской вступил в законную силу. Ей назначено четыре года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься управленческой, организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью функций в коммерческих организациях. Все остальные аспекты апелляции, направленной стороной защиты, оставлены без удовлетворения.

Ранее адвокат рассказал, что ждет Блиновскую в колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами