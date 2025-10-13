На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приговор суда по делу Блиновской вступил в законную силу

Суд вынес окончательный приговор Блиновской — ее лишили свободы на 4,5 года
Приговор суда в отношении блогера Елены Блиновской вступил в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда завершила рассмотрение уголовного дела по апелляционным жалобам на приговор  Савёловского районного суда города Москвы», — говорится в сообщении.

Согласно решению суда, ей назначено четыре года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. рублей. Кроме того, сей запрещено заниматься управленческой, организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью функций в коммерческих организациях. Все остальные аспекты апелляции, направленной стороной защиты, оставлены без удовлетворения.

13 октября «Королеве марафонов» Елене Блиновской смягчили срок, изначально составлявший 5 лет лишения свободы. В то же время ей не разрешили отсрочить наказание до 2034 года, чтобы воспитывать дочь. Тем не менее блогер теперь имеет право на условно-досрочное освобождение — в срок наказания, согласно законодательству, будут засчитаны дни, проведенные под домашним арестом и в СИЗО. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мать Блиновской расплакалась в суде.

