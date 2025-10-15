Стало известно, почему появляется грусть в день рождения

Грусть в день рождения может появляться у людей из-за неоправданных ожиданий от жизни, если реальные достижения расходятся с желаемыми. Об этом «Москве 24» рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

Кроме того, детская часть в них может ждать, что праздник создаст кто-то другой. Такие эмоции могут испытывать те, кто живет с установкой «должен» или «должна» или ориентируются на внешние ожидания больше, чем на собственные потребности.

«Суть в том, что люди, не следующие своим истинным желаниям, испытывают хроническую неудовлетворенность, которая особенно остро проявляется в день рождения. Принять возраст — это осознать, что он никуда не денется, а также взять ответственность за жизнь. Важно понять, что даже в самых сложных обстоятельствах всегда есть варианты выбора», — подчеркнула Сулим.

Она также посоветовала разобраться, чего человек действительно хочет, что для него важно. Помимо этого, стоит принять возраст, уделять внимание к собственным потребностям и возможностям на каждом этапе жизни.

Психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что осенью, когда настроение в упадке, не стоит заставлять себя «взбодриться» и винить за бездействие. По ее словам, нужно разрешить себе погрустить, полежать под одеялом и ничего не делать, дать себе время выхода из этого состояния. Тогда появятся физические и эмоциональные силы, чтобы делать шаги к улучшениям, отметила она.

Ранее сообщалось, что россиянка вызвала полицейских, чтобы справиться с грустью, и заработала штраф.