Россиянам посоветовали осенью разрешить себе погрустить

Осенью, когда настроение в упадке, не стоит заставлять себя «взбодриться» и винить за бездействие. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала психолог Дарья Сальникова.

«Нужно разрешить себе погрустить, полежать под одеялом и ничего не делать. Дайте себе время выхода из этого состояния. Тогда появятся физические и эмоциональные силы, чтобы делать шаги к улучшениям», — сказала специалист.

По ее словам, такое состояние следует воспринимать как простуду.

Чувствуя приближение осенней хандры, стоит позаботиться о себе заранее — разнообразить рацион питания, достаточно спать и гулять на свежем воздухе. Также необходимо отказаться от алкоголя и табака, добавила Сальникова.

Как показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», почти четверть (19%) россиян испытывают негативное влияние осени. При этом большинство опрошенных (59%) не ощущают проявлений хандры в этот период, а 22% ожидают появления негативных симптомов с наступлением холодов.

