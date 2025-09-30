На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали осенью разрешить себе погрустить

Психолог Сальникова: осенью стоит разрешить себе уставать и грустить
true
true
true
close
kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Осенью, когда настроение в упадке, не стоит заставлять себя «взбодриться» и винить за бездействие. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала психолог Дарья Сальникова.

«Нужно разрешить себе погрустить, полежать под одеялом и ничего не делать. Дайте себе время выхода из этого состояния. Тогда появятся физические и эмоциональные силы, чтобы делать шаги к улучшениям», — сказала специалист.

По ее словам, такое состояние следует воспринимать как простуду.

Чувствуя приближение осенней хандры, стоит позаботиться о себе заранее — разнообразить рацион питания, достаточно спать и гулять на свежем воздухе. Также необходимо отказаться от алкоголя и табака, добавила Сальникова.

Как показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», почти четверть (19%) россиян испытывают негативное влияние осени. При этом большинство опрошенных (59%) не ощущают проявлений хандры в этот период, а 22% ожидают появления негативных симптомов с наступлением холодов.

Ранее россияне назвали любимые осенние треки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами