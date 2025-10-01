На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка вызвала полицейских, чтобы справиться с грустью, и заработала штраф

alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Алтайского края обманула полицию, придумав ложный повод для вызова. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как рассказали в суде, на телефон «112» поступил звонок от жительницы Красногорского района, которая пожаловалась на то, что муж ее избивает. Она сказала, что намеревается напасть на него с ножом.

По прибытии на предполагаемое место ЧП сотрудники МВД нашли гражданку в состоянии алкогольного опьянения. Ее супруг в тот день был на работе.

«На вопрос, зачем она позвонила по номеру 112, женщина пояснила, что ей было очень грустно», — сообщили в пресс-службе.

Суд признал женщину виновной по статье «Заведомо ложный вызов специализированных служб» КоАП РФ и назначил ей штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее другой житель Алтайского края вызвал полицейских, чтобы те спасли его от пьянства, и получил штраф.

