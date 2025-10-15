Россиян предупредили, что теплой погоды больше не будет

Период комфортных температур в России завершился, а тепло больше не прогнозируется даже в южных регионах страны. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в настоящее время в России практически не осталось регионов с комфортными температурами.

«На самом деле, если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16-18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме», — сказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что Приморский край оставался последним регионом с температурой 15-18 градусов тепла, но в ближайшие дни похолодает и там.

Как пояснил Вильфанд, в России наступил период предзимья, который традиционно длится с середины октября до 15-20 декабря. Это переходный этап, представляющий собой подготовку к установлению зимнего погодного режима на территории страны.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее заявлял, что готовиться к снежному покрову москвичам и жителям Подмосковья еще рано, он ляжет не раньше второй половины ноября.

Ранее ученые установили, как аномальная зима 1480 года изменила ход русской истории.