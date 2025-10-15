Ученые установили, как аномальная зима 1480 года изменила ход русской истории

Ученые Псковского государственного университета выяснили, что аномальная зима 1480 года изменила ход русской истории, помешав Ливонскому ордену захватить Псковские земли. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Археологическом центре ПсковГУ.

Историческая экология — междисциплинарное направление науки, изучающее взаимодействие человека и природы в исторической перспективе. Оно помогает понять, как человеческая деятельность трансформировала окружающую среду на протяжении тысячелетий, и как экосистемы, в свою очередь, влияли на культурное развитие.

Как особенности местности и экологии роковым образом повлияли на планы военачальников, псковские исследователи рассказали на примере кампании 1480 года, задуманной магистром Ливонского ордена Берндом фон дер Борхом. В письмах папе Римскому и польскому королю он жаловался на «бедную страну» Ливонию (историческая область восточной Прибалтики), которая страдает от русских. План выглядел так: захватить псковские южные крепости зимой, по льду, обеспечить связь с Литвой и раз и навсегда покончить с псковской угрозой.

Ранее ученые не были уверены, что аномальная зима 1480 года помешала Ливонскому ордену захватить Псков. Однако исследование летописей помогло выявить закономерность. Суровые зимы 1322, 1323, 1341 годов, внезапные заморозки 1436 года совпадают с нападениями на псковские рыболовецкие поселения. С точки зрения климата XIV век стал переходом от средневекового теплого периода к малому ледниковому, который продолжался до XIX века. Тогда были зафиксированы самые холодные температуры за две тысячи лет. Молодые государства, такие как Ливонская конфедерация, остро чувствовали климатические удары.

Лед встал рано — к 13 ноября. Первый удар ливонцы нанесли 1 января 1480 года. Силы из нескольких замков атаковали Вышгородок. Город взяли, но затем ливонцы отступили — началась внезапная оттепель, и дороги стали непроходимыми, как в межсезонье. Планы магистра рушились. Основные силы должны были собраться у Нейгаузена — крепости епископа Ливонского ордена — 23 января, но погода заставляла переносить наступление. Сначала на 6 февраля, потом на 15-е, затем на 20-е. О внезапности уже не могло быть и речи, псковичи получили передышку и воспользовались ею. Успех псковичей заставил ливонцев отложить наступление еще на неделю. В итоге ливонцы завершили зимнюю кампанию. Результат не соответствовал затратам.

Весной псковичи взяли реванш. После ледохода они развернули активные действия на Чудском озере, используя превосходство в численности судов. Ливонская переписка полна жалоб: невозможно противостоять псковскому флоту, рыбаки несут потери, купеческие товары захватывают.

Ранее врач назвал шесть факторов, снижающих иммунитет осенью.