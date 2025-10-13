На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали, когда ждать снежного покрова

Синоптик Шувалов: снежный покров в Москве образуется в конце ноября
Maxim Shemetov/Reuters

Готовиться к снежному покрову москвичам и жителям Подмосковья еще рано, он ляжет не раньше второй половины ноября. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ждем снег в конце ноября или начале декабря. Сейчас же — дожди. До четверга определенно. Но их интенсивность будет не такой большой», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в вторая половина недели отметится понижением температуры до +4...+6 °C. К выходным возможно потепление до +10 °C.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в начале недели в Москве ожидается холодная и ненастная погода. 13 октября столица может получить около трети месячной нормы осадков. Их количество составит 17-22 мм, а в отдельных районах может достигнуть 22-27 мм при октябрьской норме 70 мм. Вся неделя в столице будет дождливой, а на небе появятся мокрые «белые мухи». Эксперт порекомендовал москвичам тепло одеваться и брать с собой зонты.

Ранее водителей предупредили о выпадении снега в Москве.

