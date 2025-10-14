На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина на спор проглотил 26 ручек и попал на операционный стол

В Казахстане мужчина проглотил на спор 26 ручек и попал в больницу
Управление здравоохранения города Шымкент

В Казахстане 38-летний мужчина поспорил с другом и проглотил десятки ручек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Шымкенте. Мужчина поспорил с другом и одну за другой проглотил 26 канцелярских ручек. После этого у него стал болеть живот, и он обратился за медицинской помощью.

Врачи провели пациенту двухчасовую операцию по извлечению инородных предметов. Медики использовали эндоскоп, вмешательство прошло без разрезов. Все 26 ручек были успешно извлечены из организма мужчины.

До этого юноша поспорил на 400 рублей, что прыгнет в реку, и пропал без вести. Его друзья снимали все на телефон и стали свидетелями того, как молодой человек борется с течением, но вскоре скрывается из виду.

Ранее в Южном Судане спор из-за девушки перерос в боевые действия.

