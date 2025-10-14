Мужчина на спор проглотил 26 ручек и попал на операционный стол

В Казахстане мужчина проглотил на спор 26 ручек и попал в больницу

В Казахстане 38-летний мужчина поспорил с другом и проглотил десятки ручек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Шымкенте. Мужчина поспорил с другом и одну за другой проглотил 26 канцелярских ручек. После этого у него стал болеть живот, и он обратился за медицинской помощью.

Врачи провели пациенту двухчасовую операцию по извлечению инородных предметов. Медики использовали эндоскоп, вмешательство прошло без разрезов. Все 26 ручек были успешно извлечены из организма мужчины.

