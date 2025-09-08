На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юноша поспорил с друзьями на 400 рублей, что прыгнет в реку, и пропал без вести

В Индии 19-летний юноша пропал без вести после того, как прыгнул в реку на спор
В Индии 19-летнего юношу унесло течением после прыжка в реку на спор. Об этом сообщает сообщает Free Press Journal.

Несчастный случай произошел с 19-летним Джунаидом из деревни Нивада, который проводил время с друзьями у реки Джамна, штат Уттар-Прадеш. По данным полиции, молодые люди собрались на берегу и поспорили на 500 рупий (468 рублей — прим. ред.), что кто-то прыгнет в реку, переполненную из-за проливных дождей.

Чтобы получить эти деньги парень, не раздумывая, принял вызов. Его друзья снимали все на телефон и стали свидетелями того, как Джунаид борется с течением, но вскоре скрывается из виду.

Власти начали поисковую операцию с участием водолазов, но из-за постоянных осадков и сброса воды с ближайшей плотины уровень реки поднялся выше опасной отметки, что серьезно затруднило спасательные работы.

Тело Джунаида так и не было обнаружено. Полиция возбудила дело против друзей жертвы

Ранее в Петербурге подросток пытался спуститься с пятого этажа по веревке и сорвался.

