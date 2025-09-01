82-летний дедушка изнасиловал 13-летнюю внучку в ее день рождения

В Италии 82-летнего жителя Лечче обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности 13-летней внучки. Об этом сообщает Today.it.

По информации издания, пожилой мужчина неоднократно развращал девочку, когда та приезжала в гости с семьей из Германии. По версии следствия, пенсионер всегда действовал по одной схеме. Он объявлял, что ему нужно помыть свой пикап, приглашал проехаться вместе с собой внучку. Вместе они отъезжали на машине от города, где он совершал против нее противоправные действия. Однажды, по словам потерпевшей, мужчина надругался над ней в день ее рождения. Также, в один из выездов в машине кроме девочки был ее младший брат, что не остановило извращенца.

В конце августа девочка не выдержала и рассказала обо всем матери. Та отвезла дочь в больницу, где ей диагностировали сильное тревожное расстройство, связанное, предположительно, с актами насилия. После этого женщина написала на родственника заявление в полицию.

