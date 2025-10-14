9 млрд в доход государства: суд изъял активы бывшего судьи ВС РФ

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов и средств судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об изъятии активов рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости.

«Суд постановил удовлетворить иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова и [предпринимателя Андрея] Марченко в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам», — сказала судья.

По данным ведомства, Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с ОПГ «Покровские».

Следствие полагает, что Момотов, используя свой судейский статус, совместно с владельцем сети отелей «Marton» Андреем Марченко, которого в материалах называют «краснодарским представителем криминалитета», легализовывал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы. Через суд по этой схеме было легализовано 11 объектов в разных регионах страны. Общая стоимость этих активов составляет около 9 млрд рублей. Кроме того, Момотов и Марченко якобы уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству порядка 500 млн рублей. Сам Момотов назвал обвинения «клеветническими» и заявил, что готов доказать свою невиновность.

