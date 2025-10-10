На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тайный свидетель выдвинул новое обвинение экс-судье Момотову

Тайный свидетель обвинил экс-судью ВС РФ Момотова в фиктивном оформлении на СВО
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Тайный свидетель обвинил бывшего судью ВС РФ Момотова в фиктивном оформлении своего предполагаемого бизнес-партнера и подельника Андрея Момотова на СВО. Об этом пишет ТАСС.

В суде свидетель обвинения заявил, что Момотов помог Марченко нелегально получить документы о перевозке гуманитарных грузов в зону СВО.

«Сделано было таким образом, что Марченко на два дня выехал на какой-то полигон, после чего числился на СВО. Но по факту он находился в Краснодаре», — было сказано на заседании.

По словам свидетеля, человек, устроивший Марченко в ВС РФ, познакомился с ним через Момотова, с которым они вместе ходили в горный поход.

До этого Марченко заявил, что экс-судья ВС Момотов помог ему в решении земельного конфликта за 30 млн.

По данным Генпрокуратуры, Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Предполагается, что сеть отелей использовалась для организации проституции.

Ранее стало известно, кому покровительствовал экс-судья Момотов.

