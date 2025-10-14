В республике Алтай хотят запретить продажу алкоголя в выходные

Власти республики Алтай планируют ввести полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Об этом заявил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«На ближайшее заседание правительства внесем следующие предложения. Ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни», — говорится в посте.

Также власти предлагают ввести полный запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах, а также около детских учреждений. Еще одна инициатива — убрать в торговых точках у зоны оплаты табак и алкоголь. Запретить хотят и «налвайки» в жилом секторе.

По запрет могут попасть, отметил глава региона, и курительные смеси — вейпы и компоненты к ним.

Турчак поручил минэкономразвития региона подготовить проект постановления. Губернатор обозначил срок для этого в неделю.

14 октября стало известно, что Минфин РФ разработал законопроект, который предполагает возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай. Утверждается, что принятие и реализация законопроекта дадут дополнительный стимул для развития региона, увеличат туристические потоки на территорию республики и создадут новые рабочие места.

Ранее «Единая Россия» представила законопроект по борьбе с нелегальным рынком азартных игр.