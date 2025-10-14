В Республике Алтай могут создать игорную зону

Минфин РФ разработал законопроект, который предполагает возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов РФ: Республика Крым, Алтайский край, Калининградская область, Краснодарский край, Приморский край. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай», —отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Утверждается, что принятие и реализация законопроекта дадут дополнительный стимул для развития региона, увеличат туристические потоки на территорию республики и создадут новые рабочие места для жителей Алтая.

В 2025 году на территории пассажирского терминала морского порта Ялты в Крыму начала работать игорная зона.

Ранее «Единая Россия» представила законопроект по борьбе с нелегальным рынком азартных игр.