На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Республике Алтай могут создать игорную зону

Минфин предложил создать игорную зону в Республике Алтай
true
true
true
close
Загруев Михаил/фотоконкурс «Планета Россия»

Минфин РФ разработал законопроект, который предполагает возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов РФ: Республика Крым, Алтайский край, Калининградская область, Краснодарский край, Приморский край. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай», —отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Утверждается, что принятие и реализация законопроекта дадут дополнительный стимул для развития региона, увеличат туристические потоки на территорию республики и создадут новые рабочие места для жителей Алтая.

В 2025 году на территории пассажирского терминала морского порта Ялты в Крыму начала работать игорная зона.

Ранее «Единая Россия» представила законопроект по борьбе с нелегальным рынком азартных игр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами