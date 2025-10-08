На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» представила законопроект по борьбе с нелегальным рынком азартных игр

«Единая Россия» хочет ужесточить ответственность за рекламу онлайн-казино
true
true
true
close
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

«Единая Россия» инициировала законопроект, направленный на борьбу с нелегальным рынком азартных игр, который установит ответственность за рекламу онлайн-казино и азартных игр, которые законодательно запрещены. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Метелев на пресс-подходе перед пленарным заседанием.

По его словам, оборот теневого рынка азартных игр ежегодно растет на 30%. Чтобы противодействовать этому, предлагается повысить штрафы для физических лиц до 500 тыс. рублей, а для юридических — до 7 млн рублей.

«За повторное нарушение деятельность компании будет приостановлена на 90 дней», — отметил он.

Кроме того, Метелев отметил, что законопроект устраняет лазейки, которыми пользовались блогеры.

«Сегодня они не просто размещают ссылки, а рассказывают о ставках в прямом эфире, обходя закон о рекламе. Мы закрываем эту лазейку. Любой рассказ – устный, письменный, демонстрация экрана о нелегальных азартных играх – будет считаться нарушением», — пояснил парламентарий.

Под действие закона также попадут легальные компании, если они будут рекламировать азартные игры с нарушением требований или продвигать их среди несовершеннолетних.

Метелев отметил, что принятые меры позволят вернуть в бюджет десятки миллиардов рублей. По его словам, эту средства будут направлены на развитие детско-юношеского, студенческого спорта и спорта высших достижений.

Парламентарий добавил, что это не последний шаг в регулировании сферы азартных игр. Он уточнил, что в скором времени партия внесет законопроект о профилактике лудомании.

«Мы уже работаем над ним совместно с Минфином, Минздравом и Единым регулятором азартных игр. Наша цель – чтобы граждане, особенно молодежь, не попадались на уловки теневого рынка. А те, кто столкнулся с зависимостью, могли получать квалифицированную помощь», — заключил Метелев.

